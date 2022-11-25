Иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима

Иранские хакеры взломали систему видеонаблюдения принадлежащую одной из служб безопасности Израиля.
Об этом сообщает Телеграм-канал.
Было похищено видео вчерашнего теракта в Иерусалиме. Хакеры опубликовали его в соцсетях.
После первичного расследование инцидента, стало известно, что код доступа в базу служб безопасности был на уровне сложности «1234».
Ранее Курсор писал, что появились новые данные о теракте в Иерусалиме. Согласно последним данным, оба взрывных устройства, использовавшиеся при взрывах в Иерусалиме, вероятно, были заложены одним и тем же террористом.
Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.
Полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В Иерусалиме ведутся поиски террористов и возможных дополнительных бомб.
Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город. Полиция подняла уровень террористической опасности в Иерусалиме. В других регионах страны он будет повышен в соответствии с ситуационными оценками.
Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.
Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.
Курсор писал, что мэр Иерусалима выступил с важным заявлением.