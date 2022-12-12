Исчезновение Моше Кляйнермана: полиция узнала новую информацию

Израильская полиция продолжает искать ультраортодоксального подростка Моше Кляйнермана, который пропал в конце марта 2022 года, когда ушел с друзьями на прогулку. Сотрудники правоохранительных органов узнали новую информацию о пропаже юноши.

Сегодня, 12 декабря, в связи с полученными новыми данными, на горе Мерон будет проведена новая поисковая операция. Что конкретно узнали полицейские – не сообщается, но они уже провели беседу с родителями Моше.

Семья Кляйнерман отметила, что ожидает, что полицейские перевернут буквально каждый камень, чтобы раскрыть тайну исчезновения их сына, которая мучит их уже девять месяцев.

Напомним, что 16-летний Моше Кляйнерман в конце марта вместе с друзьями отправился на гору Мерон, чтобы посетить могилу рабби Шимона бар Йохая. Юноша сказал, что хочет побыть один, поэтому друзья оставили его и начали возвращаться. С тех пор мальчика никто не видел. Его поиском занялась специальная следственная группа по расследованию преступлений в Самарии.

«Курсор» писал ранее, что в августе 2022 года дело об исчезновении Моше Кляйнермана зашло в тупик, полиция отпустила всех подозреваемых из-за отсутствия обоснованных доказательств. Один из подозреваемых 35-летний Соломон Абрамов из Иерусалима был отпущен под домашний арест.