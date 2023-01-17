Коэн в Давосе пообщался с коллегой из Испании: о чем договорились

Министр иностранных дел Эли Коэн во вторник, 17 января, встретился с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что встреча состоялась на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Коэн, в частности, поздравил своего испанского коллегу с ожидаемым с середины года сроком председательства Испании в Европейском союзе и выразил надежду, что его страна будет вести «конструктивную и взвешенную линию» в отношениях с Израилем. Он также высоко оценил роль и вклад Испании в работу Временных сил ООН в Ливане. При этом глава МИД подчеркнул, что «силы не смогут выполнять свою роль до тех пор, пока «Хизбалла» продолжает прибегать к насилию против сил ООН в регионе».

Коэн добавил, что существует много возможностей для развития отношений между Израилем и Испанией — в частности, в области климатических инноваций, водных ресурсов, сельского хозяйства и пустынь.

«Глава МИД пригласил своего коллегу из Испании посетить Израиль в ближайшие месяцы с целью укрепления отношений между странами. Было решено, что испанский министр посетит Израиль с официальным визитом в мае», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Эли Коэн во вторник, 17 января, встретился с министром иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассисом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Коэн выразил на встрече свою признательность за хорошие отношения между Израилем и Швейцарией, а также отметил углубление связей в последние годы и значительный личный вклад в это министра иностранных дел Иньяцио Кассиса.

Ранее Курсор информировал о том, что министр иностранных дел Эли Коэн, в настоящее время присутствующий на ежегодной конференции Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что «бессмысленные заявления и подписи не помешают нам делать правильные решения для защиты наших граждан и обеспечения нашего будущего».