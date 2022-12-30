Israir будет выполнять рейсы из Израиля в Турцию: расписание полетов

Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в Турцию.

Рейсы будут выполняться в воскресенье, понедельник, среду, четверг и пятницу. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

«Israir приветствует новаторское соглашение, согласно которому израильские авиакомпании смогут летать в пункт назначения. Стамбул является одним из самых привлекательных направлений среди израильтян и сочетает в себе превосходные отели. , места развлечений и чрезвычайно дешевые покупки, и все это наряду с коротким перелетом, который позволяет совершить небольшое и относительно дешевое путешествие за границу. Israir поздравляет все вовлеченные стороны и уверен, что многие израильские отдыхающие посетят это место в наступающем году», — сказала Хила Хермолин-Ронен, вице-президент по маркетингу и продажам Israir.

Новости о соглашении появились на следующий день после того, как посол Израиля в Турции Ирит Лилиан вручила свои верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Это было волнующее событие, которое наполняет сердце надеждой», — сказала Лилиан на церемонии в Анкаре, на которой прозвучал национальный гимн Израиля «Атиква» в исполнении почетного караула Турции.

Посол Израиля выразил надежду на дальнейшее расширение двусторонних связей.

«Мы все ожидаем, что процесс дипломатического сближения между Израилем и Турцией станет сильнее, расширится и распространится на многие области сотрудничества. Здесь принято говорить иншаллах, и я надежда, что она действительно возникнет», — сказала она.

Лилиан была назначена послом Израиля в Турции в сентябре. Ранее она два года работала временным поверенным в делах посольства Израиля в Анкаре. Лилиан стала первым послом, занявшей пост посла после четырех лет, когда ни один посол Израиля не был назначен в Турцию из-за продолжающегося конфликта между двумя странами.

Решение о назначении Лилиан на должность посла последовало за заявлением о том , что Турция и Израиль нормализуют отношения, вернув послов и консулов.

Ранее Курсор писал, что Израиль и Южная Корея возобновляют прямые рейсы: сколько будут стоить билеты. Вслед за выполнением нового Соглашения о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей Korean Air возобновила прямые рейсы Сеул-Тель-Авив.