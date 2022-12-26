Израиль и Южная Корея возобновляют прямые рейсы: сколько будут стоить билеты

Вслед за выполнением нового Соглашения о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей Korean Air возобновила прямые рейсы Сеул-Тель-Авив.

После двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.

Korean Air будет выполнять маршрут по понедельникам, средам и пятницам, доставляя пассажиров между аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве и международным аэропортом Инчхон в Южной Корее, примерно в 50 минутах от центра Сеула. Ожидается, что полет займет чуть более 10 часов.

В пресс-релизе Korean Air указаны ожидаемые цены на билеты в течение года: с января по февраль билеты туда и обратно будут стоить от 1 075 долларов. В марте цена вырастет до 1 540 долларов или более за билет, пока не достигнет ожидаемой пиковой цены в 1 920 долларов в апреле (что совпадает с Песахом). В августе цены на билеты будут начинаться с 1 075 долларов, а в сезон Суккот они, как ожидается, будут начинаться примерно с 1 540 долларов.

Маршрут Южная Корея-Тель-Авив был открыт большую часть предыдущего десятилетия, перевезя более двухсот тысяч пассажиров в период с 2016 по 2020 год, когда маршрут был закрыт из-за пандемии коронавируса.

После встречи с послом Кореи в Израиле Ким Ир Су в августе министр туризма Йоэль Развозов отметил, что открытие таких маршрутов оживит туристическую отрасль Израиля, которая сильно пострадала во время пандемии.

«Мы продолжаем рекламировать государство Израиль, обновляя авиалинии, увеличивая количество туристов, снижая цены и соединяя Израиль с миром», — сказал он.

В этой связи ожидается, что авиакомпания Delta Airlines снова начнет предлагать прямые рейсы из Тель-Авива в Атланту (после закрытия маршрута из-за пандемии) в марте 2023 года.

Израиль и Южная Корея недавно предприняли шаги по укреплению своих деловых отношений после ратификации Соглашения о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей, которое вступило в силу в начале этого месяца.

По словам Офера Рейнхардта, генерального директора Meman Aviation из Meman Group, представителя Korean Air в Израиле в пассажирском секторе, Израиль уже проявляет большой интерес к этой линии, отчасти из-за многообещающей торговли между странами.

Ранее Курсор писал, что Минфин отменил таможенные пошлины на товары из Южной Кореи. Указ подписан после вступления в силу соглашения о свободной торговле.

Курсор сообщал, что соглашение о зоне свободной торговле с Южной Кореей даст израильским компаниям конкурентное преимущество на корейском рынке и, как ожидается, увеличит и диверсифицирует израильский экспорт в Корею, а также будет способствовать привлечению корейских инвестиций в Израиль.