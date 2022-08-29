На охлаждение городов Израиля выделят 25 миллионов шекелей

На продвижение и реализацию проектов по затемнению и охлаждению израильских городов правительство выделит крупную сумму.

Изменение климата влияет на различные экономические сферы и наносит ущерб качеству жизни горожан. Чтобы подготовить страну к климатическому кризису, министерство охраны окружающей среды выделит из бюджета 25 миллионов шекелей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Средства будут направлены на продвижение и реализацию проектов по затемнению и охлаждению городов, поскольку Израиль находится в «горячей» точке. Около 10 млн шекелей выделят на разработку программ, а еще 15 млн — на реализацию утвержденных проектов.

В министерстве отмечают, что муниципалитеты должны быть готовы к различным климатическим ситуациям, например, к сильным дождям или пожарам.

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг отметила, что нужно предпринять необходимые меры, чтобы уменьшить в городах жару. В рамках подготовки Израиля к климатическому кризису в министерстве поддерживают местные власти в разработках планов затемнения и охлаждения с помощью деревьев. Их посадка дает широкий спектр экологических, медицинских, эстетических и других преимуществ.

«Курсор» писал ранее, что по мнению исследователей, в ближайшие десятилетия люди умрут в рекордном количестве, поскольку изменение климата ужесточает свою хватку на нашей планете.