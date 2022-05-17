Исследование показало, какие группы израильтян злоупотребляют кальяном

Израильские исследователи разработали алгоритм для изучения связи между курением кальяна и социально-экономическими характеристиками израильтян. Исследователи были удивлены тем, что более образованные и молодые люди чаще курят кальян, чем малообразованные и пожилые люди.

Чиновники здравоохранения отмечают значительный рост продаж и использования табака для кальяна, но они не определили, кто именно его покупает, а ведь эти данные можно использовать для помощи наркозависимым.

Теперь сотрудники Академического колледжа Цфат и Арабского национального общества медицинских исследований придумали способ выяснить это. Они разработали алгоритм для изучения связи между курением кальяна и социально-экономическими характеристиками, состоянием здоровья, поведением и образованностью.

В статье в последнем выпуске журнала «Израильская медицинская ассоциация» авторы пишут, что провели личные интервью в 2015–2016 годах с 2046 израильскими арабами старше 18 лет — группой, которая чаще всего курит кальян.

Они расспрашивали их о состоянии здоровья, употреблении табака всех видов и других факторах. Используя возможности искусственного интеллекта в исследовании, они построили модель прогнозирования на основе восьми факторов.

Из всей опрошенной группы курят кальян 13%.

В возрастной группе от 18 до 34 лет почти пятая часть курит кальян. Удивительно, но молодые и образованные мужчины больше всех имеют эту пагубную привычку. То же самое касается обычных рабочих, любителей алкоголя и безработных.

«Такое поведение в последнее время стало тенденцией среди молодежи и грозит стать второй по распространенности проблемой со здоровьем после курения табака», — написали исследователи. Было обнаружено, что курение кальяна — занятие, которое в арабском секторе и среди многих молодых евреев считается приемлемым социальным поведением и частью культуры досуга — так же опасно, как курение табака.

«Часто подростки курят кальян вместе с родителями. Это вошло в привычку и у репатриантов из бывшего Советского Союза и арабских женщин», — пишут авторы.

Кальяны вызывают высокую распространенность хронических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, рака, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, и все они должны лечиться за государственный счет фондами здравоохранения и больницами. Кальян также связан с другим опасным для здоровья поведением, включая употребление алкоголя и рекреационных наркотиков.

Исследователи были удивлены тем, что более образованные и молодые люди чаще курят кальян, чем малообразованные и пожилые люди.

«Мы считаем, что для этой конкретной группы населения должны работать просветители и пропагандисты здорового образа жизни. Они должны говорить о ложном представлении о «крутости» кальяна, подчеркивать его большой риск для здоровья».

«Курсор» писал ранее, что ученые раскрыли новый секрет взаимоотношений кошек с людьми.