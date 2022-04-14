Исследователи обнаружили древний алтарь Храма Гроба Господня

Исследователи считают, что сложные петлевые орнаменты, которые они нашли на скрытой части плиты, указывают на то, что когда-то она была украшена фасадом средневекового главного алтаря.

Исследователи, проводившие раскопки иерусалимской церкви Гроба Господня, заявили, что они заново открыли основную часть средневекового главного алтаря, который стоял на вершине церкви эпохи крестоносцев.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Но камень размером 2,5 х 1,5 метра оказался гораздо более ценным, когда во время недавних ремонтных работ в церкви, традиционном месте распятия и погребения Иисуса, обнажилась его другая сторона.

Исследователи полагают, что сложные петлевые орнаменты, которые они нашли на давно скрытой части плиты, указывают на то, что когда-то это был украшенный фасад средневекового главного алтаря, который много веков назад занимал почетное место в одном из самых святых мест христианства.

Эксперты говорят, что святыня использовалась католическим духовенством до тех пор, пока мусульмане не вернули Иерусалим в 1244 году, после чего она использовалась греческой православной церковью до 1808 года, когда она была повреждена в результате пожара.

«Сейчас его не видно, но изначально он был инкрустирован кусочками драгоценного мрамора, кусочками стекла, кусочками мелкого, искусно сделанного мрамора», — сказал Амит Реем, региональный археолог Иерусалима из Управления древностей Израиля.

«Он сиял, и это был действительно удивительный артефакт», — сказал Реем, проводивший исследование вместе с Ильей Берковичем из Австрийской академии наук.

Они определили уникальный метод украшения как «Косматеск», который сочетает в себе классическое, византийское и раннее исламское искусство, в котором тонко вырезанные плитки из цветного мрамора используются для заполнения круглых гравюр на камне.

«Он стоял на вершине, в святилище Церкви (Гроба Господня). Все взоры верующих, паломников обращались к этому объекту. И прямо над ним и вокруг него все первосвященники, священники и монахи церкви совершали всю литургию, главную литургию храма прямо здесь, на столе этого алтаря», — сказал Реем.

Аналогично украшенные алтари были найдены в римских церквях, датируемых 12-м и 13-м веками, говорят исследователи. Исследователи считают, что реликвия в Иерусалиме соответствует прошлым археологическим находкам и рассказам паломников об освящении церкви крестоносцами и формировании ее главного алтаря в 1149 году.

По словам Реема, алтарь использовался католическим духовенством для проведения мессы, пока крестоносцы не покинули Иерусалим. Впоследствии он использовался греческой православной церковью, пока не был поврежден во время пожара в 1808 году, брошен и забыт до недавнего ремонта.

Архиепископ Константины Аристарх, главный секретарь Греческого Православного Патриархата Иерусалима, приветствовал такое исследование в церкви.

«Работы людей искусства, людей археологии способствуют нам, способствуют вере церкви, убеждению церкви, что это место… на котором был распят Иисус Христос… погребен и из которого он пришел к воскресению», — сказал он агентству.

Выводы исследователей должны быть опубликованы к концу года Исследовательским обществом Израиля.

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