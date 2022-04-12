Национальная Библиотека Израиля открыла доступ к цифровым копиям текстов «Агады»

Национальная Библиотека Израиля открыла для бесплатного доступа и загрузки цифровые копии некоторых текстов «Агады».

В преддверии праздника Песах Национальная библиотека Израиля открыла для бесплатного доступа и загрузки электронные копии некоторых наиболее важных и художественно оформленных текстов «Агады».

Об этом сообщает телеграм-канал Израиль по-русски.

«Курсор» писал ранее, что певец из Колумбии Малума поднял на концерте флаг Израиля. Израильский флаг развевался на концерте латино-американского певца Малумы, привлекая общественное внимание к государству Израиль.

Также мы сообщали, что Иерусалимский кинофестиваль объявил даты проведения. Фестиваль 2022 года вернется к традиции и примет иностранных гостей, которые не смогли приехать прошлым летом из-за пандемии.