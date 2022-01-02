Исследователи обнаружили руины древней еврейской общины в Марокко

Считается, что евреи впервые основали общины в Марокко более 2000 лет назад.

Исследователи из Израиля, Марокко и Франции обнаружили остатки небольшой еврейской общины в горах Марокко.

Об этом сообщает jpost.com.

Руины синагоги общины в небольшой деревне Таманарт, расположенной на окраине пустыни Сахара, были обнаружены при предварительном обследовании еврейских мест в этом районе и после разговоров с местными жителями, которые вспомнили своих еврейских соседей, покинувших этот район много лет назад.

Исследователи говорят, что евреи жили здесь с 16 до начала 19 века. Они извлекли священные писания, документы и каббалистические амулеты из генизы синагоги или тайника для старых текстов, которые больше нельзя использовать.

Орит Уакнин-Екутиели, исследователь современного Марокко из Университета Бен-Гуриона в Негеве, сказала, что синагога на этом месте была повреждена грабителями, а также стихийными бедствиями, такими как наводнения, но исследователи смогли спасти тексты и передать их в безопасное место для дальнейшего анализа.

Открытие произошло через несколько недель после того, как король Марокко Мохаммед VI приказал восстановить сотни еврейских памятников по всему королевству, и через год после того, как Израиль и Марокко договорились об официальных дипломатических отношениях . План реставрации включает место в Таманарте, а также кладбища и сотни синагог.

Считается, что евреи впервые основали общины в Марокко более 2000 лет назад. В середине 20 века еврейское население достигло пика в 250 тысяч человек. По оценкам, сегодня осталось всего две тысячи евреев.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль и Марокко отметили годовщину нормализации отношений.

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