Истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что ночью израильские истребители нанесли ответный удар по объектам ХАМАСа и входу в туннель в южной части сектора Газа.

После ракетного обстрела Израиля вечером 3 декабря, ЦАХАЛ ночью на 4 декабря атаковал объекты террористов на территории сектора Газы.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

3 ракеты, которые были выпущены из сектора Газа и были направлены в сторону кибуца Нахаль Оз, не достигли своих целей. Одна разорвалась на открытой местности, а две других упали на территории Сектора, сообщили палестинские СМИ.

Несмотря на то, что ответственность за ракетный обстрел взял «Исламский джихад», ЦАХАЛ атаковал объект ХАМАСа, так как считает эту террористическую организацию виновной во всем, происходящем в Газе.

В атаке были задействованы истребители ЦАХАЛа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Объектами ее стали цех по производству ракет и другого оружия, принадлежащий ХАМАСу, и вход в тоннель в южной части сектора Газа.

ЦАХАЛ атаковал объект Аль-Кадисия (к западу от Хан-Юниса).

תקיפות הלילה ברחבי הרצועה לרבות מתקנים של החמאס והג’יהאד האסלאמי. הכל היה ריק מתוך כוננות ספיגה. החמאס הודיע רשמית שאנשיו שיגרו טילים נגד מטוסים (סוג של הצהרה על יכולת). נכון לשעה זו אין דיווחים ברצועה על נפגעים, זה יכול להיות אלמנט מסייע לסיום האירוע. pic.twitter.com/vYYof9dcS5 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) December 4, 2022

После атаки ЦАХАЛа прозвучали сигналы ракетной тревоги в Отеф Аза, в приграничных к сектору поселках Шломит и Бней-Нецер.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ успешно испытал новую морскую ракету-перехватчик: впечатляющие кадры.