ЦАХАЛ успешно испытал новую морскую ракету-перехватчик: впечатляющие кадры

Ракета-перехватчик дальнего действия (LRAD), запущенная с израильского военно-морского корабля, впервые успешно обнаружила и перехватила цель, напоминавшую усовершенствованную крылатую ракету, заявили в среду утром ЦАХАЛ и министерство обороны.
Успешная эксплуатация LRAD, запущенная с помощью системы ПВО Barak Magen с корвета класса Sa’ar 6, представляет собой важную веху для системы, которая, по мнению израильских служб обороны, станет центральной опорой для защиты активов в израильских экономических водах.
Сообщается, что система-перехватчик сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз, включая самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крылатые ракеты, баллистические ракеты, а также ракеты класса «берег-море» и противокорабельные ракеты.
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