ЦАХАЛ успешно испытал новую морскую ракету-перехватчик: впечатляющие кадры

Новая морская ракета успешно перехватила цель, подобную крылатой ракете, во время испытаний.

Ракета-перехватчик дальнего действия (LRAD), запущенная с израильского военно-морского корабля, впервые успешно обнаружила и перехватила цель, напоминавшую усовершенствованную крылатую ракету, заявили в среду утром ЦАХАЛ и министерство обороны.

לראשונה: יירוט מוצלח של מיירט ארוך טווח 'LARD' מספינת הטילים אח"י מגן, נגד מטרה שדימתה טיל שיוט מתקדם

(תיעוד: דו"צ)@ItayBlumental pic.twitter.com/QNHgCIYjMF — כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2022

Успешная эксплуатация LRAD, запущенная с помощью системы ПВО Barak Magen с корвета класса Sa’ar 6, представляет собой важную веху для системы, которая, по мнению израильских служб обороны, станет центральной опорой для защиты активов в израильских экономических водах.

ההגנה על הנכסים במים הכלכליים | לראשונה — בוצע יירוט מוצלח של מיירט ארוך טווח 'LARD' מספינת הטילים אח"י מגן מדגם סער 6 נגד מטרה שדימתה טיל שיוט מתקדם@Doron_Kadosh pic.twitter.com/35S6Bnw2xT — גלצ (@GLZRadio) November 30, 2022

Сообщается, что система-перехватчик сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз, включая самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крылатые ракеты, баллистические ракеты, а также ракеты класса «берег-море» и противокорабельные ракеты.

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