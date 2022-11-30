ЦАХАЛ успешно испытал новую морскую ракету-перехватчик: впечатляющие кадры

13:22, Сегодня
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ракетные обстрелы из газы фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Новая морская ракета успешно перехватила цель, подобную крылатой ракете, во время испытаний.

Ракета-перехватчик дальнего действия (LRAD), запущенная с израильского военно-морского корабля, впервые успешно обнаружила и перехватила цель, напоминавшую усовершенствованную крылатую ракету, заявили в среду утром ЦАХАЛ и министерство обороны.

Успешная эксплуатация LRAD, запущенная с помощью системы ПВО Barak Magen с корвета класса Sa’ar 6, представляет собой важную веху для системы, которая, по мнению израильских служб обороны, станет центральной опорой для защиты активов в израильских экономических водах.

Сообщается, что система-перехватчик сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз, включая самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крылатые ракеты, баллистические ракеты, а также ракеты класса «берег-море» и противокорабельные ракеты.

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