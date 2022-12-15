Итальянский суд вынес вердикт израильтянину, который похитил внука

Сегодня, 15 декабря, стало известно, что итальянский суд вынес приговор израильтянину Шмуэлю Пелега, который похитил своего внука у опекунов, проживающих в Италии.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Мужчину приговорили к 20 месяцам условного заключения и уплате штрафа в размере 53 тысяч евро. Деньги уже были выплачены итальянской семье, которая воспитывает мальчика. Они потратили средства на психологическую реабилитацию и обучение ребенка после возвращения из Израиля.

Мальчика Эйтана Бирана передали под опеку родственников в мае прошлого года, после того, как его родители и брат погибли в Альпах в результате обрыва троса канатной дороги. Семья переехала в Италию, когда ребенку был один месяц, а после трагедии его забрала к себе тетя, сестра погибшего мужа. Но в сентябре израильский дедушка (отец матери) решил вернуть внука и разработал план, в реализации которого ему помогал кипрский товарищ.

Мужчина пошел с внуком на прогулку и не вернулся, а вывез ребенка в Швейцарию, а оттуда в Израиль. Он пытался выиграть над ним опеку, поэтому начал распространять в СМИ информацию, что Эйтан якобы вырос в Израиле, здесь его дом, а итальянским родственникам он нужен только ради получения страховки за погибших родителей.

Судебные тяжбы по делу продолжались 84 дня, но в итоге израильские суды единодушно отвергли притязания деда и распорядились вернуть Эйтана домой в Италию.

«Курсор» писал ранее, что с 1991 года, когда в Израиле началась конституционная реформа, доверие населения к суду снизилось на 30 процентов.