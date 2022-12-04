Доверие израильтян к судам с 1991 года упало почти на треть — исследование

Падение доверия к Верховному суду оказалось на 24% более резким, чем к Кнессету, системе образования и религиозным учреждениям.

С 1991 года, когда в Израиле началась конституционная реформа, доверие населения к суду снизилось на 30%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Еврейским университетом, информирует inn.co.il.

Отмечается, что респондентам было предложено ответить на вопрос «Насколько вы доверяете судам и судебной системе?», а также на другие вопросы, касающиеся Кнессета, бизнеса и промышленности, раввината и религиозных учреждений, школ и системы образования.

Исследователи утверждают, что «после конституционной реформы процент респондентов, полностью доверяющих суду, уменьшился примерно на 30%», и заявляют, что «ни один суд в мире и ни одно учреждение в Израиле не видели такого резкого снижения доверия» за этот период».

«По сравнению с 1991 годом процент евреев, испытывающим большое доверие к суду, уменьшился примерно на 23% в 1998 году, примерно на 25% в 2008 году и примерно на 29% в 2018 году», — говорят авторы исследования.

При этом отмечается, что снижение доверия к судам не является частью феномена снижения доверия к другим государственным институтам. Так, данные показывают, что падение доверия к Верховному суду было на 24% более резким, чем падение общественного доверия к Кнессету, системе образования и религиозным учреждениям.

«Дальнейшее расширение полномочий судей усилит общественное недоверие, а результат может поставить под угрозу независимость судебной власти. … Политические попытки сдержать суд и ограничить его полномочия будут усиливаться», — считают исследователи.

Как сообщал Курсор, Ликуд намерен законодательно полностью изменить процедуру назначения главы Верховного суда. На должность председателя Верховного суда всегда избирали самого старшего из числа судей. Так было с момента формирования государства Израиль.

Депутат Шломо Караи из Ликуда внес на рассмотрение Кнессета законопроект, предусматривающий голосование за председателя Верховного суда на специальном заседании пленума Кнессета. Процедура должна будет пройти методом тайного голосования.

Ранее Курсор писал, что суды «выстоят», несмотря на планы новой коалиции — верховный судья БАГАЦ.