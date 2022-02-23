Ицхак Герцог: Изменение климата — это полноценная экзистенциальная угроза

Ицхак Герцог заявил, что согласно исследованиям в ближайшие годы температура воздуха на Ближнем Востоке вырастет в среднем на 4°C, а количество осадков уменьшится на 20 процентов.

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил в среду на конференции «Haaretz» и Еврейского университета Израиля по изменению климата 2022 в Иерусалиме.

В этом году конференция проводится после саммита COP26 в Глазго и на фоне растущих общественных дебатов в Израиле о климатическом кризисе.

«Это время чрезвычайной ситуации», — начал Герцог . «Глобальный климатический кризис только усиливается, и он поражает нас со всей силой. К сожалению, это только начало».

«Климатический кризис — это кризис для всего мира, и мы на Ближнем Востоке должны понимать его, прежде всего, на региональном уровне, потому что его последствия будут драматическими». Он добавил: «Многочисленные научные исследования, касающиеся Ближнего Востока, проведенные кафедрой геостратегии имени Чайкина Хайфского университета, Министерством охраны окружающей среды, Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата и многими другими исследовательскими институтами, предсказывают в нашем регионе повышение температуры в среднем на 4°C; уменьшение количества осадков в среднем на 10-20%; усиление наводнений, проливных дождей и тепловых волн. И один особенно тревожный прогноз: повышение уровня моря».

«Для тех, кто не понимает, что это значит, позвольте мне объяснить: это означает настоящую катастрофу. Катастрофу для всех, для тех, кто живет вблизи моря, для жителей районов, которые превратятся в пустыни, для жертв смертоносных наводнений и тепловых волн. Это означает опасения миллионов беженцев, покинувших свои дома в Африке и на Ближнем Востоке; это означает потенциальный кризис в Газе; это означает катастрофы на Кипре, в Греции, в Турции. Это означает серьезные последствия для всех нас, для каждого, кто имеет счастье называть этот прекрасный регион «домом».

«Это не будущая катастрофа; это не статистика будущего. Мы говорим о том, что происходит здесь и сейчас. Это полноценная экзистенциальная угроза».

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