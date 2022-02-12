Ицхак Герцог запустил новую систему транспортировки воды для Иерусалима

Проект стоимостью 2,5 млрд долларов разрабатывался на протяжении 6 лет. За это время был построен тоннель длиной 13 километров, который проходит через Иерусалимские горы. К трубам водовода были подключены оптоволоконные кабели, чтобы сигнализировать о возможных утечках и неисправностях каждого сегмента.

На церемонии запуска присутствовали президент Ицхак Герцог вместе с супругой, также министр энергетики Карин Эльхарар и генеральный директор компании «Мекорот» Ицхак Ааронович.

Считается, что эта линия ликвидирует все проблемы с водой в Иерусалиме как минимум на 40 лет. Также Герцог заметил, что он рад, что линия была сооружена с последующим восстановлением первозданного природного ландшафта.

Пока новая система работает в тестовом режиме. Планирется, что полноценная работа начнется в течении нескольких недель.

Напомним, что ранее «Курор» писал о том, что в результате аварии с воздушным квадроциклом у Эйн-Вереда пострадал пожилой мужчина.

Также читайте о том, что расследование установило причину крушения вертолета у побережья Хайфы в прошлом месяце.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.