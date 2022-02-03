Ицхак Герцог посетит Турцию с официальным визитом в середине марта

Президент Турции говорит, что встреча со своим израильским коллегой состоится на фоне взаимной заинтересованности в улучшении отношений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в четверг, что он примет президента Ицхака Герцога с официальным визитом в середине марта на фоне усилий по оживлению некогда крепких отношений между двумя странами.

Об этом сообщает Times of Israel.

Выступая перед журналистами перед поездкой в ​​Киев, Эрдоган сказал, что и Турция, и Израиль стремятся восстановить отношения, которые были напряженными в течение долгих лет.

Представитель Герцога отказался комментировать заявление Эрдогана, но официальные лица ранее подтвердили переговоры о визите.

Эрдоган неоднократно заявлял, что заинтересован в приеме у себя Герцога, и недавно предсказал визит в феврале.

На этой неделе Герцог совершил первый официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты , которые нормализовали отношения с Израилем в соответствии с Соглашением Авраама в 2020 году.

Один чиновник сказал: «Формируется решение изменить отношения с Турцией с «замороженных» на «прохладные». Может произойти разное. Например, обмен послами или экономические сделки. Но мы не будем двигаться вперед без ясных вещей взамен от Турции».

Израиль расстроен теплыми отношениями Эрдогана с ХАМАС, террористической группировкой, контролирующей сектор Газа. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль и Великобритания договорились об обновлении соглашения о свободной торговле.

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