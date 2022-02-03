Израиль и Великобритания договорились об обновлении соглашения о свободной торговле

Великобритания является крупнейшим торговым партнером Израиля в Европе и его третьим по величине торговым партнером в целом. В 2021 году объем взаимной торговли стран оценивается в 7,7 миллиарда долларов.

Израиль и Великобритания договорились о шагах по обновлению своего соглашения о свободной торговле, сообщило в среду министерство экономики Израиля. Объявление последовало за встречей министра экономики Израиля Орны Барбиваи и государственного секретаря Великобритании по международной торговле Анн-Мари Тревельян.

Тревельян впервые был в Израиле в среду. Она и Барбиваи уже встречались однажды в Соединенном Королевстве в июне прошлого года.

«Существующее сотрудничество между экономиками Соединенного Королевства и Израиля является хорошей основой для углубления и расширения торговых и экономических отношений между двумя странами», — сказал Барбиваи в ходе встречи.

«Уже в ближайшие месяцы мы будем работать над снижением торговых и импортных барьеров для обеспечения реализация экономического и коммерческого потенциала».

Тревельян упомянул о возможности обновления британского соглашения о свободной торговле с Израилем, которое было подписано в 2019 году и вступило в силу 1 января 2021 года, когда Великобритания вышла из Европейского союза.

Существующее соглашение с Великобританией основано на старом торговом соглашении Израиля с Европейским союзом, которое было подписано в 1995 году.

Тревельян отметил, что двум странам нужны более современные соглашения. Барбиваи согласился, но сказал, что процесс создания соглашения о свободной торговле «нового поколения», вероятно, будет сложным и займет не менее шести месяцев.

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