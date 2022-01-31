Ицхак Герцог призвал больше стран присоединиться в Авраамским соглашениям во время визита в ОАЭ

Исаак Херцог совершил свой первый визит в государство Персидского залива, и поездка продолжается, несмотря на то, что ОАЭ подтвердили, что в понедельник утром они перехватили ракетную атаку.

Ицхак Герцог прибыл в воскресенье и рано утром в понедельник решил продолжить свой визит после того, как министерство обороны Эмиратов заявило, что оно перехватило и уничтожило ракету хуситов , обломки которой упали на безлюдный район.

Об этом сообщает News Sky.

Ранее, в воскресенье, Герцог обсудил безопасность и двусторонние отношения с правителем ОАЭ, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном.

Во время посещения всемирной выставки Expo 2020 в Дубае в понедельник президент Израиля, который играет церемониальную роль в парламентской демократии страны, сказал: «Я надеюсь и верю, что все больше и больше стран вскоре последуют примеру ОАЭ и присоединятся к Соглашениям Авраама».

ОАЭ, подписав Соглашение Авраама, первыми после Иордании в 1994 году нормализовали отношения между арабской страной и Израилем. С тех пор члены Лиги арабских государств Бахрейн, Судан и Марокко достигли аналогичных соглашений с Израилем.

По пути в ОАЭ самолет Герцога пролетел над Саудовской Аравией, что, по словам президента Израиля, было «очень волнующим моментом». Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ОАЭ подверглись ракетному обстрелу во время визита Герцога.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.