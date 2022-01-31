ОАЭ подверглись ракетному обстрелу во время визита Герцога

Стало известно о том, что ночью 31 января силы Йемена запустили в сторону ОАЭ баллистическую ракету, которую затем перехватила ПВО Эмиратов. Поэтому уже утром президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся с официальным визитом в Дубае, выступил на выставке «Экспо 2020».
Об этом сообщает портал Walla.
Герцог заявил, что надеется, что в будущем больше арабских стран нормализуют отношения с Израилем так же, как это сделали Эмираты.
В канцелярии президента заявили, что никакая опасность Герцогу не угрожает и все мероприятия, которые запланированы на время визита, пройдут по плану.
США успели осудить нападения Йемена.
Также редакция нашего сайта писала, что президент Герцог и его супруга встретились с представителями еврейской общины ОАЭ.
Кроме того, Курсор сообщал, что Герцог встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби.
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