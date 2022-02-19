Из «Танцев со звездами» выбыла первая пара: выступление провалила известный шеф-повар

В третьем выпуске «Танцы со звездами» проект покинула известный шеф-повар Этелла. Они с партнером набрали наименьшее количество очков.

В Израиле стартовал новый сезон крупнейшего танцевального шоу в мире, которое транслируется в 60 странах и объединяет знаменитостей и профессиональных танцоров всех танцевальных стилей, которые соревнуются за звание лучших танцоров.

В этом сезоне список участников особенно привлекателен и состоит из настоящих звезд – Ади Ашкенази, Яэль Бар-Зоар, Юваль Сегал, Эли Илдис, Мааян Адам, Ротем Коэн, Бар Соммер, Моше Ашкенази, Сэнди Бар, Омер Дрор, Уриэль Цабари, Эстелла, Иден Пайнс, Лиран Данино, Алекс Шатилов и Идит Матот.

В конце третьего выпуска Dance Reality мы узнали, что Эстелла и танцор Сергей Стефанов — первая пара, выбывшая из «Танцев со звездами».

Эстелла — шеф-повар и владелица Высшей школы выпечки и кондитерских изделий.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал самые стильные образы делегата Израиля на Евровидение-2022 Михаэля Бен-Давида.

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