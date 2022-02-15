Самые стильные образы делегата Израиля на Евровидение-2022 Михаэля Бен-Давида

Певец Михаэль Бен-Давида в мае отправится в Италию, поскольку его выбрали представлять Израиль на предстоящем конкурсе песни «Евровидение-2022».

Бен Дэвид исполнил свою мечту после победы в финале «X-Factor», одолев трех других исполнителей и получив билет в Турин.

Он победил на шоу с композицией «I.M.», которую он также споет на «Евровидении» в мае. «За меня проголосовало столько людей, а это значит, что меня принимают таким, какой я есть на самом деле. Это не только ради меня. Это ради многих людей, которые чувствуют себя бесполезными изгоями», — рассказал артист.

На «X-Factor» Бен Дэвид открыто говорил «о сложностях, с которыми ему пришлось бороться в детстве: от буллинга в школе за то, что он пел высоким голосом, до проблем с матерью, связанными с его каминг-аутом», сообщается на сайте «Евровидения».

Так как Михаэля Бен-Давида, который не боится экспериментировать со стилем, уже успели прозвать одним из самых ярких участников грядущего конкурса, редакция «Курсора» собрала топ наиболее модных образов певца, вызвавших восторг его подписчиков и фанатов «Евровидения».

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Ben David-מיכאל בן דוד (@michaelbdd)

Как писал ранее Курсор, Украина может быть дисквалифицирована с песенного конкурса «Евровидение 2022».

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