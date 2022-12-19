Из Тель-Авива запустят новый авиарейс в Италию

Итальянский авиаперевозчик AeroItalia объявил об открытии еще одной линии из Тель-Авива. С апреля 2023 года граждане смогут прямым рейсом попасть в столицу Тосканы – Флоренцию.

Об этом сообщает «НЭП».

Авиарейсы из Тель-Авива будут выполняться один раз в неделю – по четвергам. А из Флоренции в Израиль самолеты будут летать по воскресеньях. Это весьма удобно для тех, кто захочет провести выходные в итальянском городке.

Известно, что стоимость билетов в одну сторону (с апреля по октябрь) составит 140 евро, но в августе цена может быть выше на 10 евро, поскольку это пик сезона и спрос на перелеты возрастает.

К слову, в начале декабря компания AeroItalia объявила, что с марта следующего года открывает прямой рейс между Миланом (Бергамо) и Тель-Авивом. Стоимость билета в одну сторону будет стартовать от 75 евро (с ручной кладью).

«Курсор» сообщал, что в Израиле продолжается рост цен на жилье.