В Израиле продолжается рост цен на жилье

Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

Центральное статистическое бюро заявило, что индекс потребительских цен Израиля (ИПЦ) в ноябре вырос на 0,1%. Рост соответствует прогнозам аналитиков. С начала года индекс потребительских цен вырос на 5%, а за двенадцать месяцев — на 5,3%.

Значительно подорожали в ноябре статьи жилищного строительства — на 0,6%, содержания жилья — на 0,3%; продукты питания — до 0,2%. Цены на свежие продукты упали на 4,3%; обувь подешевела на 1,5%; бытовая техника и мебель подешевели на 0,3%.

Арендная плата за жилье без учета государственного жилья выросла на 0,5%. Для арендаторов, которые продлили свои договоры аренды, арендная плата выросла на 4,2%, а для новых арендаторов арендная плата выросла на 8,1%.

Индекс ввода в жилищное строительство в ноябре упал на 0,2%. Тем не менее, с начала года индекс вырос на 4,8%. За 12 месяцев до конца ноября индекс вырос на 5%.

В ценах на жилье сравнение сделок в сентябре-октябре с августом-сентябрем 2022 года показывает рост цен на 1,2%, завершая рост на 20,3% по сравнению с сентябрем-октябрем 2021 года. Это самый большой годовой рост цен на жилье за ​​десятилетие.

В разбивке по районам изменение цен на жилье в период с августа по сентябрь и с сентября по октябрь этого года снизилось на 0,1% в Иерусалиме, увеличилось на 1,2% в северном округе, выросло на 1,1% в Хайфе, выросло на 1,9% в центральном округе. до 1,1% в Тель-Авиве и до 1,6% в южном округе.

В годовом исчислении цены выросли на 22,5% в центральном и северном округах, на 19,9% в Тель-Авиве и Хайфе, на 18,7% в южном округе и на 16,6% в Иерусалиме.

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