Из-за чрезмерной эксплуатации ресурсов люди разрушили легендарные копи царя Соломона, – ученые

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что явление разрушения окружающей среды руками человечества вовсе не ново. Чрезмерная эксплуатация ресурсов 3 тысячи лет назад привела к разрушению медной промышленности в долине Тимна.

Ученые собрали образцы древесного угля, использовавшегося в качестве топлива для металлургических печей в долине Тимна, расположенной в южном пустынном районе Израиля. Образцы, датируемые XI-IX веками до нашей эры, они исследовали под микроскопом. Эксперты обнаружили, что используемые виды топлива из древесного угля со временем менялись.

Данные исследований опубликованы 22 сентября в журнале Scientific Reports from the Nature Portfolio.

Археологи узнали, что древняя медная промышленность в Тимне не управлялась устойчивым образом, а чрезмерная эксплуатация местной растительности в конечном итоге привела к исчезновению как заводов, так и промышленности. Многие находки в этой локации указывают на то, что обширная медная промышленность процветала в течение примерно 250 лет. Исследователи объясняют, что медная промышленность Тимны была очень развитой для своего времени, и что кузнецы, которые обрабатывали медь, были опытными и уважаемыми людьми.

Образцы древесного угля, хорошо сохранившиеся благодаря сухому пустынному климату, были взяты из курганов промышленных отходов на двух крупных производственных площадках в долине Тимна. Их доставили в лабораторию археоботаники ТАУ.

Библия никогда не упоминает рудники как таковые, но священное писание говорит нам, что Давид завоевал область Фимна, известную в то время как Эдом. Он расставил гарнизоны по всей земле, так что идумеи стали его подданными; и что его сын Соломон использовал огромное количество меди для строительства Храма в Иерусалиме.

Ранее «Курсор» сообщал, что археологи обнаружили неизвестный римский город с гигантскими постройками. Городской комплекс существовал в императорские времена. В нем были общественные сооружения, включая бани, акведуки, улицы и каналы.