Из-за работницы детсада двое малышей отравились моющим средством

Во вторник, 29 ноября, сотрудники полиции задержали 28-летнюю жительницу Ход ха-Шарона, которая работает в детсаду. Ее подозревают в причастности к отравлению двух детей.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Как отмечает следствие, женщина мыла бутылочки детей с моющим средством «Экономика», содержащем хлорку и должным образом их не сполоснула. На дне емкости бутылочек осталось вещество. Из-за такой халатности двух двухлетних детей с признаками отравления госпитализировали в медицинское учреждение «Меир» в Кфар-Сабе.

Известно, что дети в нормальном состоянии, но их оставили в больнице, чтобы они побыли под наблюдением врачей.

Мама одного из пострадавших детей рассказала, что была шокирована, узнав, что произошло в детсаду. Ей позвонили и сообщили, что ребенок выпил ядовитую жидкость и она начала рыдать, подумав, что малыш умер.

Сейчас сотрудники проверяют обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что полиция арестовала воспитательницу детсада в Кирьят-Ате по подозрению в жестоком обращении с детьми. На женщину массово начали жаловаться родители.

Еще мы писали, что полиция арестовала 56-летнюю воспитательницу детсада в Тель-Авиве по подозрению в нападении на малышей.

Напомним, что воспитательницу дошкольного учреждения в Петах-Тикве, а также несколько других сотрудников детсада вызвали на допрос в полицию. Есть подозрение, что с малышами в учреждении жестоко обращались.