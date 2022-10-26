Начата проверка: в детсаде Петах-Тикве могли жестоко обращаться с детьми

Воспитательницу дошкольного учреждения в Петах-Тикве, а также несколько других сотрудников детсада вызвали на допрос в полицию. Есть подозрение, что с малышами в учреждении жестоко обращались.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

По требованию родителей, которые массово начали подавать жалобы, в детском саду началась проверка. Согласно заявлениям, воспитательница жестоко обращалась с малышами, в частности связывала их, щипала за половые органы, выгоняла их одних во двор.

В связи с этим, правоохранители начали рассматривать дело.

Отмечается, что похожий инцидент зафиксирован в Нетании. Там воспитаники детского сада жаловались родителям на то, что воспитательница уводит детей, чье поведение ей не нравится, в ванную и запирает там одних на долгий срок в качестве наказания.

«Курсор» писал ранее, что 25 октября, в детском саду в Холоне произошел чрезвычайный случай. Трое детей попали в больницу с признаками отравления опасным веществом.

Еще мы писали, что воспитательницу детского сада «Лоли-кэт» Батье Даян обвиняют в 31 насильственных эпизодах в отношении подопечных, которых она «толкала, щипала и била по всем частям тела».

Напомним, что полиция начала расследование после жалобы по подозрению в причинении вреда двухлетним детям в детском саду в Маале-Адумим.