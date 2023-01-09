Из-за роста инфляции процентная ставка может превысить ожидания — Банк Израиля

«Если другие страны могут перейти в рецессию, то в Израиле такого опасения нет», — заявил представитель Банка Израиля.

Заместитель управляющего Банка Израиля прокомментировал на ежегодном собрании Счетной палаты экономическую ситуацию.

Он заявил, что Израиль «далек от рецессии, но процентный инструмент все еще не исчерпан».

Ориентируясь на прогноз по инфляции Банка Израиля, он сказал: «Продолжение повышения процентной ставки будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если будет рост инфляции или если она не снизится, как мы ожидаем, мы также должны пересечь порог процентной ставки в 4%».

«Мы входим в плохой период в экономике, но не входим в рецессию», — пояснил Абир.

«За последние 30 лет здесь была только одна рецессия — в 2002 году. Тогда было два удара по израильской экономике: взрыв пузыря доткомов и интифада. В этом году мы не ожидаем ничего подобного».

Абир подсчитал, что израильский рынок снова будет менее подвержен влиянию международных тенденций. Но даже если другие игроки на мировом рынке впадут в рецессию, Израилю не стоит опасаться этого. «Причина — быстрые и резкие действия, предпринятые в связи с процентной ставкой. Когда у вас болит зуб и вы его лечите в начале, это максимальная закупорка. Если подождать — может быть болезненный корневой канал. Лечим инфляцию в самом начале и больно, но потом цена могла быть гораздо выше».

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