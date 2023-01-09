Как отразится на экономике остановка железнодорожных работ по субботам

Если работы по электрификации дорог будут проводиться в будние дни, то это повлияет на обслуживание пассажиров, особенно на периферии.

Остановка железнодорожных работ в субботу, которую требуют ультраортодоксы, нанесет серьезный ущерб экономике. Проект электрификации железной дороги будет серьезно поврежден, а перевод на работы в будние дни приведет к отключению поездов на периферию.

Об этом сообщает Calcalist.

При этом также будет затронуто строительство восточной железной дороги и четвертой железной дороги в Аялоне.

В минэкономики предупредили о серьезном ущербе отрасли и экономике страны в целом. Он составит миллиарды шекелей: таковы будут последствия согласия с требованиями председателя иудаизма Торы и министра строительства и жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа.

Вчера министр Регев договорилась с руководством железной дороги, что они сформулируют план по сокращению работ в субботы.

Орган, выдающий разрешения на работу по субботам, находится в ведомстве министерства экономики, которым руководит министр Нир Баркат. Однако минтранс может сам попросить остановить работы. В прошлом Мири Регев высказывалась за остановку работ в субботу, чтобы учесть интересы ультраортодоксальной общественности, но при предыдущем правительстве работы над инфраструктурными проектами по субботам не прекращались.

В письме Гольдкнопфа говорится: «В Шаббат Израильскими железными дорогами на тель-авивской железной дороге между развязкой Роках и развязкой Галаха проводятся работы, которые не соответствуют определению контроля над разумом. В коалиционных соглашениях, которые были подписаны между партией Ликуд и Иудаизмом Тора было согласовано, что эти работы будут остановлены. Мы не можем мириться с продолжением такой ситуации, и я прошу вашего срочного вмешательства в это дело, чтобы аннулировать вышеупомянутые соглашения».

Остановка железнодорожных работ в Шаббат нанесет значительный ущерб всем проектам, над которыми работает железная дорога, будь то проект электрификации железной дороги, строительство восточной железной дороги, строительство четвертой рельсовой дороги в Аялоне, строительство рельсовой модернизация системы сигнализации и другие проекты, остановка которых приведет к многомиллиардному ущербу для экономики.

Проект, который, как ожидается, будет затронут больше всего, — это проект электрификации железных дорог, стоимость которого оценивается примерно в 12 миллиардов шекелей (включая покупку вагонов). Согласно официальному графику, проект планировалось завершить в 2025 году с электрификацией всех путей, кроме железной дороги Эмек.

Если эти работы не проводятся в выходные дни, когда обслуживание не осуществляется, они будут проводиться в будние дни и повлияют на обслуживание пассажиров, особенно на периферии.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу призвал министра Ликуда остановить работы по созданию инфраструктуры в Шаббат.

Мы также рассказывали, что председатель партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф направил письма Регев, Нетаниягу и всем главам коалиционных партий, в котором было требование о прекращении работ на железной дороге по субботам. Он считал, что деятельность, которую ведет в Шаббат компания «Ракевет Исраэль» между развязками Роках и Галаха, нельзя определить как «жизненно важные».