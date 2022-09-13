Изменение расписания: стало известно о дополнительных поездах в связи с праздниками

Перед праздниками ожидается рост пассажиропотока, в том числе и на железных дорогах, поэтому вводятся добавочные поезда и меняется расписание движения.

В преддверии праздников компания «Израильские железные дороги» сообщила о введении дополнительных рейсов.

Об этом сообщил во вторник, 13 сентября, сайт Israel Hayom.

Возросший в предпраздничные и праздничные дни пассажиропоток ощутимо отразится на нагрузке на железные дороги. В связи с этим работники временно прекратят на время технические работы по электрификации транспортных линий.

Линии, на которых сейчас проводятся технические работы, также будут запущены в эксплуатацию.е

Кроме того, запустят дополнительные поезда, поэтому изменится расписание.

«Израильские железные дороги» рекомендуют при планировании поездки уточнять время отправления поездов через веб-приложение, или позвонив по телефону *5770.

В самый канун Нового года, 25 сентября пассажирские поезда будут курсировать с 6:00 до 15:00 (приблизительно) по усиленному пятничному расписанию.

На линиях Кармиэль — Хайфа — Тель-Авив — Беэр-Шева и Нагария — Хайфа — Тель-Авив — аэропорт Бен-Гурион — Модиин поезда будут ходить дважды в час в каждом направлении.

Маршрут Нетания — Тель-Авив — Лод — Бейт-Шемеш будет продлен до станции Западная Хадера.

Помимо этого в обычном пятничном режиме будут курсировать поезда:

Иерусалим Ицхак Навон — Герцлия.

Иерусалим Ицхак Навон — Модиин.

Нетания — Тель-Авив — Реховот.

Беэр-Шева — Офаким — Нетивот — Сдерот — Ашкелон.

Герцлия-Тель-Авив -Ришон ле-Цион Моше Даян — Ашкелон.

Бейт-Шеан — Хайфа Хоф ха-Кармель.общ

На исходе Нового года, во вторник, 27 сентября, движение поездов будет осуществляться, как обычно, по расписанию на исходе субботы. Поездов из Тель-Авива в Хайфу не будет.

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