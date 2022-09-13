Министерство социального обеспечения сообщило о новой услуге для пожилых людей

Министерство социального обеспечения и социальной защиты приглашает пожилых людей провести праздники в теплом кругу. Теперь информацию можно получить на русском языке.

Министерство социального обеспечения и социальной защиты на днях выпустило заявление, пригласив одиноких пожилых людей не оставаться во время осенних праздников в одиночестве и встретить их в теплом кругу.

Для этого министерство полностью профинансирует их проживание на 10 дней в учреждениях для людей «золотого возраста» по всей стране.

Там пройдут традиционные праздничные застолья и культурные мероприятия, которые обеспечит персонал этих учреждений.

Министерство также выделило специальный бюджет на помощь с транспортом туда и обратно для тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно.

Сегодня пресс-служба министерства сообщила, что информацию впервые можно будет получить на русском языке.

Вы можете обратиться на горячую линию министерства по номеру 118 или отправить текстовое сообщение на номер 055-7000128.

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