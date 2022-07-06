Израиль будет играть ведущую глобальную роль в климатических технологиях — ООН

«Израиль будет играть ведущую глобальную роль в климатических технологиях, особенно в сокращении выбросов в сельском хозяйстве, а также в улавливании и хранении углерода», — заявил главный разработчик универсального рынка торговли углеродом ООН на первой израильской конференции по улавливанию углерода, сообщает The Times of Israel.

Специальный гость Перумал Арумугам сказал, что сектор улавливания углерода имеет «большое будущее» и что Израиль может стать лидером рынка.

Улавливание углерода относится к технологиям, предназначенным для удаления избыточного углекислого газа из атмосферы и либо повторного использования его в промышленных процессах, либо хранения в течение длительного времени. Его можно удалить, восстановив природные системы, которые обычно поглощают углекислый газ, или разработав технологию улавливания газа из воздуха.

Ранее в этом году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата ясно дала понять, что удаление углерода имеет важное значение, если мир хочет достичь климатических целей Парижского соглашения по удержанию глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

Технологии улавливания и хранения углерода, также известные как секвестрация, во всем мире находятся на ранней стадии. Но интерес к этой области растет. По словам опытной экоактивистки Майи Джейкобс, более 20 израильских компаний в настоящее время вовлечены в различные аспекты связывания углерода.

Арумугам сказал, что он видит особый глобальный потенциал в двух проектов: системе израильской компании капельного орошения Netafim для экономии воды и метана для орошения риса, и системе Albo Climate для анализа спутниковых изображений с использованием глубокого обучения для картирования, измерения и мониторинга секвестрации углерода.

Эксперты отметили, что в настоящее время в Израиле нет последовательной политики по улавливанию углерода. В опубликованной в прошлом году дорожной карте Министерства энергетики по сокращению выбросов углерода к 2050 году отмечается важность улавливания и хранения углерода и содержится призыв к разработке правил, позволяющих развивать эту область.

Эксперты считают, что правительству следует создать специальное управление по секвестрации углерода для планирования и координации того, что необходимо в этой области.

Министерство охраны окружающей среды ответило заявлением о том, что Израиль, как и весь мир, сосредоточен на ускорении внедрения и повышении эффективности «широкого спектра технологий» для сокращения выбросов газов, вызывающих глобальное потепление.

В Управление по инновациям заявили: «Климатические технологии — это одна из проблем, которую Управление по инновациям Израиля определило как область стратегических инвестиций из-за нехватки частного капитала. Однако, как отмечается в нашем отчете Climate-Tech, опубликованном ранее в этом году вместе с PLANETech, в настоящее время в Израиле работает не так много компаний, как хотелось бы Управлению. В частности, в области сокращения выбросов углерода число по-прежнему выражается однозначными числами. Более того, технологии недостаточно развиты, чтобы быть готовыми к инвестициям».

В прошлом месяце правительство утвердило план на 3 млрд шекелей (870 млн долларов) по развитию климатических инноваций.

Ранее Курсор писал, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Ученые считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.

Глобальное потепление вызовет выброс радиации в Арктике. Эксперты заявили, что таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может подвергнуть население Арктики воздействию радона, который является одной из главных причин распространения рака.

Наша редакция сообщала о том, что ученые создали гигантский радар, который должен защищать Землю.