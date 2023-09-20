Израиль делает упор на боевые дроны VTOL – эксперты рассказали, как это изменит ведение боя

Вооружение создали с учетом уроков, извлеченных из войны в Украине.

Израильские оборонные компании IAI и Elbit Systems провели на выставке DSEI 2023 в Лондоне презентацию ударных беспилотников c вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Их призвание – борьба с бронетехникой.

Об этом сообщили на военном портале C4ISRNET.

По словам специалистов компаний, у системы VTOL есть значительное преимущество перед трубчатым запуском, встречающимся в дронах Switchblade. Дело в том, что перед военным не стоит необходимость найти свободную площадку для старта беспилотника, что особенно сложно, если ведутся городские бои.

Барражирующие боеприпасы трубчатого запуска в условиях войны в городе имеют проблему, потому что есть необходимость в определенном количестве открытого пространства и свободного пространства от техники или зданий. По словам старшего менеджера по развитию бизнеса и маркетингу в Израиле Алона Тамира, из-за этого запуск усложняется.

Для решения этой проблемы и предоставления солдатам большей гибкости в выборе стартовой площадки в компании IAI создали барражирующий боеприпас Rotem Alpha, который может зависнуть, взлететь и приземлиться вертикально. Система имеет противотанковую боеголовку и создана с учетом уроков, извлеченных из войны *россии против Украины.

"Весь цивилизованный мир не мог себе представить, что мы увидим танковые сражения в Европе после 1945 года. И теперь мы разработали барражирующий боеприпас с противотанковыми возможностями, чтобы удовлетворить спрос военных, которым нужно уничтожить любой тип бронированной техники", – заявил Тамир.

Дальность действия Rotem Alpha составляет приблизительно 40 км. Он способен нести до 8 кг полезной нагрузки.

Еще одной израильской компанией, которой была представлена новая беспилотная система, является Elbit Systems. Компания может похвастаться разработкой своего модернизированного разведывательного дрона Skylark 1 eVTOL.

Речь идет о новейшей модели семейства беспилотных систем Skylark, которые ЦАХАЛ использует уже с 2008 года. В ходе выставки был подписан контракт на поставку Skylark 1 eVTOL артиллерийскому корпусу АОИ.

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