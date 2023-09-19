Новый танк "Меркава Марк 5" – что о нем известно

Военная техника получила ряд важных нововведений.

Минобороны Израиля и ЦАХАЛ сегодня впервые продемонстрировали танк нового поколения «Меркава Марк 5», который получил прозвище «Барак» («молния» в переводе с иврита).

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

«Инновационная эпоха, которая способствовала появлению в ЦАХАЛе танка «Барак», являет собой исключительное движение вперед и отражает технологические возможности ЦАХАЛа, которые снова и снова гарантируют его качественное преимущество», – заявил министр обороны Йоав Галант.

После появления в прошлом году новостей о поступлении на вооружение «Меркавы Марк 5», в ЦАХАЛе и минобороны совместно озвучили подробные детали нового танка и подтвердили его высокотехнологичные возможности.

Так, он имеет новейшие технологии, в том числе ИИ. Благодаря всем факторам укрепилась ударная способность танка и его возможность генерации разведывательных отчетов как для себя, так и для других воинских подразделений.

С помощью новых датчиков на базе ИИ танк сможет самостоятельно обнаруживать цели и быстро поражать их, а также пользоваться возможностями радиоэлектронной борьбы, сочетая это с передовыми системами обработки данных.

Кроме этого, новая модель оснащена модернизированной системой активной защиты от противотанковых ракет «Трофи», камерой с обзором на 360 градусов для дневного и ночного обзора, благодаря которой есть возможность ведения полноценного боя с закрытых позиций, специализированным проекционным дисплеем для командира танка (аналогичным дисплеем располагают пилоты истребителей), мультисенсорными экранами, усовершенствованными контроллерами управления и возможностью быстро адаптироваться к меняющейся боевой ситуации, что повышает живучесть.

Новая модель была представлена спустя более чем 5-летние разработку и производство при участии ряда ведомств, среди которых Управление бронетехники, Сухопутные войска ЦАХАЛа, бронетанковый корпус и бригады «Железные следы» (401).

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