Израиль договорился об экспорте пшеницы из Казахстана

Между Израилем и Казахстаном были достигнуты договоренности по поводу поставок пшеницы, которые помогут решить продовольственный кризис.

Израиль подписал соглашение об экспорте казахстанской пшеницы, пытаясь решить проблему продовольственного кризиса, который начался из-за нападения российской федерации* на Украину.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов.

По его словам, пшеница в Израиле выращивается, но из-за климатических особенностей на ее производство необходимы большие ресурсы. Если раньше страна продавала свою пшеницы по высокой цене и после закупала ее подешевле, то сейчас из-за продовольственного кризиса подорожала мука и изделия из нее.

Министр туризма подчеркнул, что после ряда встреч с представителями правительства Казахстана, соглашение о поставках пшеницы были достигнуты. Благодаря экспорту Израиль сможет снизить цены на муку и хлебобулочные изделия, обеспечив продовольственную безопасность на годы вперед.

Также Константин Развозов подчеркнул, что была достигнута договоренность о начале прямого авиасообщения между Израилем и Казахстаном. В рамках межправительственной комиссии были подписаны соглашения в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, науки и образования.

«Курсор» писал ранее, что в министерстве финансов и в министерстве сельского хозяйства приняли решение о том, что нужно отменить пошлины на ввоз в Израиль свежего мяса.