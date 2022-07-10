В Израиле упадут цены на мясо

Кроме того, государство будет продвигать на законодательном уровне введение обязательной маркировки страны происхождения для сельскохозяйственных продуктов, продающихся в рознице.

В министерстве финансов и в министерстве сельского хозяйства приняли решение о том, что нужно отменить пошлины на ввоз в Израиль свежего мяса.

Об этом пишет издание «Маарив».

Предполагается, что отмена пошлин снизит цену на 4-5 шекелей за килограмм мяса. Еще неделю назад в ведомствах объявили, что они доставили нового всеобъемлющего соглашения с израильскими фермерами. Они требовали компенсировать убытки от отмены и снижения пошлин на ввоз сельхозпродукции из других стран.

Соглашение подразумевает, что будет увеличен объем прямой государственной поддержки для сельскохозяйственного сектора. Кроме того, будет отменен сбор за наем иностранных работников в этой сфере.

Если же тарифы на воду повысятся, то государство будет компенсировать это фермерам. Пошлины на различные фрукты и овощи также будут снижены.

Ранее редакция Курсора сообщала, что компания «Angel» повысит цены на хлеб на 8-12 процентов. Крупнейший импортер продуктов Diplomat (более 65 марок) также намерен увеличить цены на товары в ближайшее время.

Также мы писали, что израильский стартап по созданию ПО для автомобилей привлек более 60 млн долларов инвестиций.

Еще напомним, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений.