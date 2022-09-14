Израиль готовится к изменению климата: на что направят десятки миллионов шекелей

Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

Об этом сообщает издание «Детали».

На конференции, которая прошла в Эйлате, представители министерства охраны окружающей среды представили руководителям местных органов власти программу поддержки подготовки к изменению климата. Ее стоимость составляет десятки миллионов шекелей.

Согласно этой программе в общественных местах израильских городов должны быть созданы тени с использованием деревьев и солнечных батарей. Местные власти получат на разработку планов по охлаждению городов 12,4 млн шекелей. Половину из них направят на арабский, бедуинский и друзский секторы.

Еще 6,2 млн шекелей ведомство выделило остальным органам власти, при этом максимальная сумма, которую может получить каждый орган составляет 248 тысяч шекелей.

Городам, в которых насчитывается больше 50 тысяч жителей выделят 10 млн шекелей. Эти средства будут потрачены на озеленение, которое обеспечит качественное затемнение и охладит городское пространство. 15 млн шекелей потратят на пилотные проекты, включающие в себя сохранение существующих деревьев наряду с посадкой новых.

Еще 40 млн шекелей министерство направит на программу охлаждения, которая будет включать установку солнечных панелей в местах большого скопления людей, например, в парках или прогулочных дорожках.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле запускает работу Фонд климатических инноваций Microsoft.