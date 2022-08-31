В Израиле запускает работу Фонд климатических инноваций Microsoft

Фонд климатических инноваций Microsoft (CIF) начнет искать в Израиле выдающиеся стартапы, которые помогут справиться с климатическим кризисом.

Изменение климата является глобальной проблемой, которая может принести серьезный ущерб различным сферам жизни. И чтобы этого не допустить, необходимо принимать всевозможные меры. В Израиле запускает работу Фонд климатических инноваций Microsoft, который будет инвестировать средства в местные стартапы для разработки решений, помогающих справиться с климатическим кризисом.

Об этом сообщает издание Globes.

Согласно исследованию консалтинговой группы BGC, для достижения климатических целей, поставленных мировыми лидерами, правительствам всего мира придется в течение следующих 10 лет инвестировать 21 триллион долларов в климатические технологии. К 2030 году ежегодные частные инвестиции должны достичь 470 миллиардов долларов.

На прошлогодней климатической конференции ООН Израиль заявил, что будет инвестировать в преобразование экосистемы страны и разработку низкоуглеродных технологий. Однако для достижения этой цели необходимо крупное финансирование, и правительство еще не приступило к реализации предложенных масштабных программ.

«У Израиля есть потенциал стать сверхдержавой в сфере климатических технологий. Его предпринимательский дух продемонстрировал свою силу в разработке передовых и эффективных технологий, и теперь мы должны использовать этот же дух для решения проблем, связанных с изменением климата», — отметил генеральный менеджер Израильского центра исследований и разработок Microsoft Михал Браверман-Блюменстик.

Отмечается, что CIF не имеет определенного инвестиционного бюджета и источники на рынке говорят, что поиск стартапов, отвечающих требованиям, может занять некоторое время.

Соучредитель израильского инновационного сообщества, занимающегося энергетическими технологиями Эшель Липман, отметил, что рад тому, что корпорация Microsoft, инвестирует значительные суммы денег в климат и энергетику. Десятки миллиардов долларов, хранящиеся в этих фондах, могут иметь реальное влияние и создавать компании, способные значительно увеличить сократить выбросы парниковых газов.

«Курсор» писал ранее, что на охлаждение городов Израиля выделят 25 миллионов шекелей.