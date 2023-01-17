Израиль готовится к замедлению строительства ‒ СМИ

У поставщиков и подрядчиков есть серьезные опасения по поводу будущего.

Журналисты пишут, что резкое замедление продаж новых квартир начинает сказываться на всей строительной отрасли, вследствие чего страна готовится к его замедлению.

Об этом сообщает Haaretz.

Поставщики и подрядчики строительных материалов не сообщают о снижении выручки, поскольку их деятельность сосредоточена на проектах, строительство которых началось год или два назад, в период пиковых продаж.

Однако они говорят, что готовятся к замедлению темпов роста и имеют серьезные опасения по поводу будущего. Инвесторы фондового рынка, похоже, думают так же, о чем свидетельствует падение цен на акции этих фирм.

«Курсор» сообщал, что министр экономики представил Нетаниягу шаги по дерегуляции.