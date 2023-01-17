Министр экономики представил Нетаниягу шаги по дерегуляции

Министр экономики Нир Баркат во вторник, 17 января, представил премьер-министру Биньямину Нетаниягу шаги, которые он предпримет для сокращения регулирования.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

В частности, среди соответствующих шагов Баркат назвал «новые ограничения для централизованных пищевых компаний, роспуск Института стандартов, полный переход на европейскую стандартизацию и ограничение количества марок каждого импортера автомобилей».

Как сообщал Курсор, Министерство экономики отклонило требование председателя правления «Яадут а-Тора» и министра жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа, который призвал остановить железнодорожные работы в субботу. В своем ответе Минэкономики пояснило, что работы включены в статус-кво, «как это было принято в течение многих лет, и с тех пор навсегда в рамках статус-кво».

«Речь идет о работах, которые включают в себя меры по обеспечению безопасности. Они связаны с функционированием системы сигнализации и работы по электрификации, и их нельзя проводить при активном движении поездов», — добавили в Минэкономики.

До этого Курсор информировал о том, что председатель партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф потребовал вмешаться и прекратить работы на железной дороге по субботам.

Также мы писали о том, что в Минэкономики оценили уровень экспорта в 2022 году и дали прогноз на будущее. Так, согласно оценке Управления внешней торговли ведомства, экспорт товаров и услуг по итогам 2022 года составит не менее 160 миллиардов долларов, что является новым рекордом и более чем на 10% превысит прошлогодний показатель.

В частности, существенно увеличился экспорт химической продукции (+55%), алмазов (+41%), а также электрического и механического оборудования (+18%).