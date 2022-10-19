Израиль и Бахрейн подписали историческое соглашение

Министры сельского хозяйства Израиля и Бахрейна подписали декларацию о сельскохозяйственном сотрудничестве во время агротехнической конференции в Эйлате.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это произошло 19 октября, в среду, в Эйлате во время Международного саммита по пищевым технологиям моря и пустыни. Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Одеда Форера и его бахрейнский коллега Ваэля бин Насера ​​Аль Мубарака оподписали совместную декларацию о продвижении и расширении сотрудничества между Государством Израиль и Королевством Бахрейн в области сельского хозяйства, животноводства и продовольственной безопасности.

Также они согласовали взаимный обмен знаниями, технологиями и разнообразными продуктами для расширения сельскохозяйственной продукции и повышения качества ее производства. Конференция, организованная по инициативе Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля, прошла при участии министров сельского хозяйства и высокопоставленных должностных лиц со всего мира с акцентом на содействие сотрудничеству и инновациям в аквакультуре в рамках глобальных усилий по решению проблемы продовольственной безопасности.

«Сегодня мы сделали первый шаг на пути, проложенном решением правительства, которым я руководил, превратить Эйлат в международный исследовательский центр продуктов питания из моря и пустыни. Подписание соглашения с министром сельского хозяйства Бахрейна на конференции, в которой приняли участие министры со всего мира и высокопоставленные делегации из Марокко, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов, представляет собой важный шаг на пути к развитию сотрудничества, благодаря которому Израиль станет центром исследований и разработок продуктов питания из моря и пустыни», – прокомментировал это событие Одед Форер.

Также «Курсор» сообщал, что учителя и минфин пришли к соглашению, согласно которому до 2026 года забастовок не будет.