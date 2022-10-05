Израиль и ЕС возобновили дипломатическо-стратегический диалог после десятилетнего перерыва

«Это форум, который позволит нам развивать экономические связи между Израилем и ЕС и усилить нашу борьбу за снижение стоимости жизни как в Израиле, так и в Европе. Этот Совет не собирался более десяти лет — по неправильным причинам», — заявил премьер-министр Яир Лапид, сообщает Israel Hayom.

Канцелярия премьер-министра опубликовала заявление, в котором говорится, что встреча также продвинет несколько проектов, включая поддержку израильских компаний и их сотрудничество в предприятиях с европейским финансированием; подписание соглашения о роуминге данных, которое позволит резко сократить расходы на связь; обеспечение договоренностей, которые позволят экспортировать органическую сельскохозяйственную продукцию в Европу; и принятие стандартов, которые снизят цены на продукцию.

Во встрече участвоввали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министры иностранных дел других стран. Среди присутствующих были министр обороны Кипра и министр по европейским делам Ирландии.

Боррелл сказал: «Мы также займемся одним вопросом, имеющим для нас особое значение, а именно ближневосточным мирным процессом. Генеральная Ассамблея ООН. Однако мы также обеспокоены продолжающейся напряженностью и насилием на местах, а также продолжением односторонних мер, таких как расширение поселений, и проблемами безопасности».

Ранее Курсор писал, что ЕС призвал Израиль и ПА разрядить ситуацию в Иудее и Самарии. Обострившаяся напряженность в Дженине и соседних территориях вызывает обеспокоенность дипломатов Евросоюза, поскольку ситуация угрожает «всеобъемлющей эскалацией».