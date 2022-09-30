ЕС призвал Израиль и ПА разрядить ситуацию в Иудее и Самарии

Евросоюз прилагает дипломатические усилия для помощи в стабилизации обстановки в Иудее и Самарии, поскольку возникшая напряженность между израильтянами и палестинцами в последнее время усилилась.

Об этом в четверг заявил представитель Евросоюза в Палестине Шади Осман.

Он сообщил, что ЕС работает с обеими сторонами, чтобы «установить контроль над ситуацией, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в сохранении напряженности, которая может привести к всеобъемлющей эскалации».

Шади Осман заявил, что в последние месяцы в Иудее и Самарии отмечается эскалация напряженности между израильской армией и палестинцами.

По данным палестинской стороны, в районе убито более 100 палестинце. Одновременно с этим 18 израильтян погибли с марта в результате серии нападений, совершенных палестинцами. В ответ на теракты Израиль провел рейды в городах Наблус и Дженин.

В среду четверо палестинцев были ликвидированы в результате израильской военной операции в лагере беженцев в Дженине.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ не разрешил паломничество к могиле Йосефа в Шхеме. Командование ЦАХАЛа в Иудее и Самарии отменило запланированное на понедельник посещение паломниками могилы Йосефа в Шхеме.

Также мы сообщали, что на Храмовой горе есть угроза беспорядков.