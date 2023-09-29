Взамен ХАМАС потребовал удвоить количество рабочих из Газы, трудоустроенных в Израиле.

Израиль при посредничестве Египта достиг договоренностей с лидерами террористической группировки ХАМАС о прекращении беспорядков на границе с сектором Газа.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что взамен ХАМАС потребовал удвоить количество рабочих из Газы, трудоустроенных в Израиле. По словам одного из источников, Израиль вскоре увеличит число рабочих с 17 500 до 20 000. Было отмечено, что в следующем году их число, как ожидается, увеличится до 30 000 при условии сохранения затишья в секторе Газа.

Кроме того, официальный представитель сектора Газа заявил, что были достигнуты дополнительные договоренности: расширение зоны рыболовства и увеличение количества товаров, разрешенных к вывозу из сектора Газа.

Согласно сообщению, представитель Катара Мухаммад аль-Эмади заявил, что «Доха остановила эскалацию в секторе Газа и добилась соглашения об открытии контрольно-пропускного пункта Эрез для рабочих». Он также отметил, что "гуманитарная ситуация в секторе Газа серьезная, и новый конфликт только усугубит ее".

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины сделали важное заявление 24 сентября, в котором рассказали о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Ранее Курсор писал о том, что ХАМАС, «Исламский джихад» и НФОП выступили с новыми угрозами в адрес Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».