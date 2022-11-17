Израиль и Иордания будут сотрудничать в экологической сфере

Страны будут совместно работать над устранением последствий климатического кризиса и восстановлением реки Иордан.

Правительства Израиля и Иордании подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что соглашение было подписано министром охраны окружающей среды Тамар Зандберг и министром водного хозяйства Иордании Мохаммедом Аль Наджером.

Согласно договору, страны будут совместно работать над устранением последствий климатического кризиса и восстановлением реки Иордан.

Как сообщал Курсор, в мае министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг анонсировала объявление новой морской охраняемой территории в Средиземном море. Таким образом, будет удвоен размер подобных территорий в пределах исключительной экономической зоны Израиля — полосы воды, простирающейся на 200 миль в море.

Разрыв Пальмахим находится в 30 километрах (18,5 миль) к западу от Тель-Авива, а его глубина варьируется от 450 до 1200 метров (от 1500 до 3900 футов). В геологии разрыв — это линейная зона пластов горных пород, отражающая процессы складчатости и разломов.

Также Курсор информировал о том, что министр охраны окружающей среды Израиля Тамар Зандберг заявила, что нефтяная сделка, которая превратила бы рай для любителей подводного плавания в перевалочный пункт для эмиратской нефти, направляющейся на западные рынки, фактически заблокирована.

По ее словам, после заключения Министерства юстиции о том, что ее ведомство имеет право ограничивать деятельность израильской государственной корпорации, подписавшей сделку, «соглашение не может быть реализовано».