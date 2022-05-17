Тамар Зандберг: Морские охраняемые районы Израиля удвоятся

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг объявила, что вскоре она объявит новую морскую охраняемую территорию в Средиземном море, удвоив размер подобных территорий в пределах исключительной экономической зоны Израиля — полосы воды, простирающейся на 200 миль в море.
Разрыв Пальмахим находится в 30 километрах (18,5 миль) к западу от Тель-Авива, а его глубина варьируется от 450 до 1200 метров (от 1500 до 3900 футов). В геологии разрыв — это линейная зона пластов горных пород, отражающая процессы складчатости и разломов.
Курсор писал ранее, что Беннет заявил, что призывает Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа. Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.
Также мы сообщали, что РААМ вряд ли покинет коалицию. Ожидается, что «РААМ» не выйдет из коалиции, но в то же время не прекратит «замораживание» поддержки правительства, сообщают СМИ, поскольку консультативный орган исламистской фракции собирается обсудить свое будущее в коалиции.
Кроме того, Герцог встретился с новым лидером ОАЭ. Президент Ицхак Герцог встретился с новым президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном в Абу-Даби, чтобы выразить свои соболезнования после смерти лидера страны Персидского залива шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна.