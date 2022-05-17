Тамар Зандберг: Морские охраняемые районы Израиля удвоятся

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг объявила, что вскоре она объявит новую морскую охраняемую территорию в Средиземном море, удвоив размер подобных территорий в пределах исключительной экономической зоны Израиля — полосы воды, простирающейся на 200 миль в море.

Разрыв Пальмахим находится в 30 километрах (18,5 миль) к западу от Тель-Авива, а его глубина варьируется от 450 до 1200 метров (от 1500 до 3900 футов). В геологии разрыв — это линейная зона пластов горных пород, отражающая процессы складчатости и разломов.