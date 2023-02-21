Израиль и ОАЭ представили совместное беспилотное морское судно

Впервые в истории Израиль и Объединенные Арабские Эмираты на выставке NAVDEX Naval Defense & Maritime Security представили совместное автономное морское судно USV.

Об этом пишет Defencereviewasia.

Морское судно совместного производства оснащено передовыми датчиками, гидролокатором и системами визуализации, интегрированными в частично или полностью дистанционно управляемую единую систему управления и контроля, которая не требуют вмешательства человека.

Новая система представлена ​​через год после подписания между компаниями соглашения о коммерческом сотрудничестве, в соответствии с которым EDGE и ADSB (Abu Dhabi Ship Building), ведущая верфь региона, будут использовать свои возможности в области проектирования, производства, обслуживания, адаптации и переоборудование коммерческих и других судов. ADSB спроектирует платформу, интегрирует датчики и системы управления на борту судна и разработает концепцию эксплуатации. Израильский концерн IAI разработает и поставит автономную систему управления, а также интегрирует ряд специальных датчиков в блок управления в соответствии с потребностями программы.

Отмечается, что корабль может использоваться для наблюдения, разведки и обнаружения мин. А еще он подходит для гражданских целей, включая океанографию, обнаружение и мониторинг загрязнения, бурение нефтяных и газовых скважин, транспортировку жидких материалов, поиск и спасание, пожаротушение.

ОАЭ и Израиль неуклонно углубляли свое военное партнерство, включая оборонные закупки, с тех пор, как они нормализовали отношения в 2020 году в рамках подписанных при посредничестве США соглашений Авраама.

«Курсор» писал ранее, что израильская оборонная компания Steadicopter Ltd. начала сотрудничать с EDT — компанией в Объединенных Арабских Эмиратах, которая специализируется на производстве высокотехнологичных боевых систем для разработки тактических беспилотных авиационных комплексов.