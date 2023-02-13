Израиль и ОАЭ объединяют усилия для разработки беспилотных вертолетов

Израильская оборонная компания Steadicopter Ltd. начала сотрудничать с EDT — компанией в Объединенных Арабских Эмиратах, которая специализируется на производстве высокотехнологичных боевых систем для разработки тактических беспилотных авиационных комплексов.

Об этом сообщает Israeldefence.

Генеральный директор EDT Мохаммед бин Джабер подчеркнул, что израильские системы Steadicopter, которые используют армии многих стран, отвечают высоким стандартам. Поэтому компания готова начать сотрудничество и считает, что оно удовлетворит потребности различных оборонных структур.

Вице-президент по продажам, маркетингу и развитию Stadicopter Ноам Лидор рассказал, что вскоре на выставке IDEX в Абу-Даби компания впервые представит БПЛА Black Eagle 50H в новой конфигурации для выполнения разведывательных задач и защиты сухопутных и морских границ в сложных погодных условиях.

Предприятия хотят объявить усилия для разработки стедикоптеров Eagle (беспилотных вертолетов), которые будут выполнять широкий спектр военных, и гражданских задач. Этот вертолет обеспечивает вертикальный взлет и посадку и оснащен передовыми комплексами оборудования для работы и днем, и ночью.

«Курсор» писал ранее, что на днях израильская компания Steadicopter Ltd. представила первый в своем роде беспилотный гибридный вертолет, который использует комбинацию газовой и электрической силовой установки. Black Eagle 50H может нести до 12 килограммов полезной нагрузки.

Еще мы писали, что в Израиле создают технологию, с помощью которой военные смогут «общаться» с ударными дронами. Система называется Casper, и она станет членом команды, в которую будут входить «умные» дроны и люди-операторы.