Израиль и Саудовская Аравия провели секретные переговоры по поводу Ирана

Представители оборонных структур и разведки Израиля и Саудовской Аравии провели встречу. На ней стороны обсудили общую угрозу, которая исходит из Ирана.

Об этом сообщает «Bloomberg«.

Как пишет издание, встреча между Израилем и Саудовской Аравией якобы прошла с посредничеством США. Обе стороны в ходе переговоров заявили, что обеспокоены растущей иранской угрозы и договорились о развитии более тесных военных и разведывательных связей между странами.

«То, что удалось усадить Израиль и США за стол переговоров, отвечает интересам обеих стран и всего региона», — заявил заместитель министра обороны США по ближневосточным делам.

Американские чиновники утверждает, что страны также договорились провести еще одну встречу. Переговоры запланированы в полях Мюнхенской конференции по безопасности в Праге, которая началась 17 февраля.

Это не первый официальный контакт между Израилем и Саудовской Аравией. В октябре 2022 года состоялся первый публичный визит израильской коммерческой организации в эту страну. Председатель банка «Леуми» доктор Самер Хадж Яхья принял участие в международной конференции Future Entrepreneurship Institute, в Эр-Рияде.

Напомним, накануне нефтяной танкер, владельцем которого является израильский миллиардер Эяль Офер, был атакован иранским беспилотником. Инцидент произошел в Персидском заливе. Для нападения на танкер иранцы использовали несколько суден и БПЛА. Известно, что за последние два года это не первый подобный случай. Под иранские обстрелы ранее попадали и другие судна Израиля.