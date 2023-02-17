Нефтяной танкер Эяля Офера был атакован иранским беспилотником — СМИ

Судно, принадлежащее израильскому миллионеру Эялю Оферу, в пятницу, 17 февраля, было атаковано иранским беспилотником.

Об этом сообщает портал Israel Hayom со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что танкер подвергся атаке в Персидском заливе. Иран использовал несколько суден и беспилотников для нападения на судно.

«Должно быть разрешено свободное судоходство в соответствии с международным правом. Мы работаем вместе с нашими международными партнерами, чтобы выяснить подробности инцидента», — заявили в МИД Великобритании.

Как сообщал Курсор, Европейский Союз предложит новые санкции против Ирана и Беларуси из-за их поддержки российской федерации* в войне против Украины. В ЕС также планируют и в дальнейшем давить на кремль. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.

«И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне россии против Украины», – заверила президент Еврокомиссии.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!